В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль открылся в понедельник, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«В Северной столице стартовал Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль, участниками которого станут порядка 500 музыкантов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.
На открытии фестиваля в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича губернатор города Александр Беглов приветствовал джазменов, зрителей и инициатора проекта — Народного артиста РФ Игоря Бутмана. На открытии выступают Московский джазовый оркестр Бутмана и камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета. Артисты представляют уникальную совместную программу, в которой сочетаются джаз и классика.
«У нас открывается первый международный Санкт-Петербургский фестиваль джаза. На приглашение принять в нем участие откликнулись сотни мастеров из разных уголков мира. Это лишний раз доказывает, что у джаза, у музыки нет границ», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, Северная столица не случайно выбрана ими в качестве площадки фестиваля. Правительство Петербурга также поддержало его проведение.
«Петербург и джаз неразделимы. Это признают в нашей стране и за рубежом. Игорь Бутман и Юрий Башмет сделали всем нам подарок. Джаз созвучен нашему городу, его жителям, улицам и площадям. Декорации Петербурга — уже музыка и красота», — сказал губернатор.
С 23 по 27 июля концерты фестиваля пройдут в Юсуповском саду с участием российских и зарубежных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Многие площадки в рамках фестиваля будут бесплатными для посещения. В частности, с 23 по 27 июля общедоступными площадками фестиваля станут Площадь Искусств, парк «Озеро Долгое», Севкабель Порт и Таврический сад. В числе хедлайнеров фестиваля — Московский джазовый оркестр и маэстро Игорь Бутман, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и дирижер Юрий Башмет, а также Хибла Герзмава, Лариса Долина, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Даниил Крамер.
В рамках фестиваля кроме концертной запланирована клубная программа, а также мастер-классы, лекции, творческие встречи, фотовыставка.
Первый Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль пройдет с 22 по 28 июля.