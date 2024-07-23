В Петербурге открылся первый международный джазовый фестиваль

С 23 по 27 июля концерты фестиваля пройдут в Юсуповском саду с участием российских и зарубежных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Многие площадки в рамках фестиваля будут бесплатными для посещения. В частности, с 23 по 27 июля общедоступными площадками фестиваля станут Площадь Искусств, парк «Озеро Долгое», Севкабель Порт и Таврический сад. В числе хедлайнеров фестиваля — Московский джазовый оркестр и маэстро Игорь Бутман, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и дирижер Юрий Башмет, а также Хибла Герзмава, Лариса Долина, Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Варвара Убель, Даниил Крамер.