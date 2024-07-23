Ремонт дорог в Севастополе — когда закончат работы

По его словам, в 2024 году в Севастополе запланирован ремонт на 131 объекте. В этот список вошли работы на 126 участках дорог, протяженностью почти 56 километров, и искусственных сооружениях, протяженностью 313 погонных метра.
«По 99 объектам автомобильных дорог работы завершены в полном объеме, это почти 47 км. По двум объектам ремонт находится в высокой стадии готовности — на улице Кавказской и Каспийской. И по 20 объектам еще проводятся работы, в начальной стадии либо запланированы. Вместе с тем хочу заверить, что до ноября все работы будут завершены в полном объеме», — сказал Таматаев.
В числе объектов, капитальный ремонт которых затрудняет трафик, — переходная скоростная полоса на пересечении улицы Вакуленчука с проспектом Октябрьской революции и подземный переход у остановки «Матрос Кошка». Строительная готовность перового — 25%, второго — 50%.
По словам Таматаева, движение у «подземки» будет восстановлено к концу лета.
«На сегодняшний день переустройство сетей и коммуникаций завершено. Осталось закончить часть монолитных работ и отделку внутри подземного перехода. До 1 сентября на двух полосах, где сейчас ограничено движение, восстановят проезд», — отметил он.
К этому же сроку территорию вокруг дороги благоустроят, но полностью объект будет готов к ноябрю, уточнил глава дептранса.
В работе остаются еще три дорожных сооружения: мост через реку Бельбек на подъезде к курортному поселку Любимовка, путепровод на автодороге Севастополь — Бахчисарай — Симферополь и противообвальная галерея в районе Ласпинского перевала.
Что касается последней, то схему организации ремонта здесь пересмотрели: реверсивное движение отменено — проезд доступен по двум полосам в обе стороны, сообщил Таматаев.
«Поменяли планы работ. Активно займемся в сентябре. Постараемся избежать перекрытия», — добавил он.
Помимо этого в городе благоустроили шесть дорог, а также обустраивают тротуары и велодорожки на Монастырском и Фиолентовском шоссе.
До конца года должны установить еще 17 автопавильонов в местах остановки общественного транспорта. Всего их 25. Из них 11 — совершенно новые, 14 — замена старым.
Также на заседании правительства в понедельник обсуждалась установка в ближайшие дни бетонных укрытий на остановках.