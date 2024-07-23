Ремонт дорог в Севастополе — когда закончат работы

«По 99 объектам автомобильных дорог работы завершены в полном объеме, это почти 47 км. По двум объектам ремонт находится в высокой стадии готовности — на улице Кавказской и Каспийской. И по 20 объектам еще проводятся работы, в начальной стадии либо запланированы. Вместе с тем хочу заверить, что до ноября все работы будут завершены в полном объеме», — сказал Таматаев.