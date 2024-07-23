Камила вернулась! Несмотря на дисквалификацию, фигуристка Валиева вышла на лед в шоу Татьяны Навки

В Сочи состоялось долгожданное возвращение Камилы Валиевой на лед. Кадры триумфального возвращения самой известной российской фигуристки показал журналист Константин Лесик.
«Через 10 минут стартует шоу “Руслан и Людмила”, где состоится возвращение Камилы Валиевой на лед. Болельщики уже вовсю готовят флешмобы. А вот и долгожданное возвращение Камилы! Сразу в паре с Александром Энбертом!» — сообщил Лесик в своем блоге.
Изящная и яркая Камила в постановке Татьяны Навки играет Людмилу. Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Александр Энберт- ее возлюбленный Руслан.
За время проката Валиева влюбила в себя зрителей ледового шоу. Фигуристка буквально сияла от счастья.
Камиле Валиевой было запрещено участвовать в шоу с государственной поддержкой. В 2024 году фигуристку, поставившую несколько мировых рекордов, лишили всех медалей, которые она получила с 25 декабря 2021 года.
Юная Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. От того громче был скандал, который разразился после того, как в 2022 году в допинг-пробах звезды обнаружили запрещенный препарат, влияющий на метаболизм. По решению Спортивного арбитражного суда спортсменка лишилась звания чемпионки России, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
По требованиям суда спортсменка не могла появляться на льду до того, как завершится ее дисквалификация. Однако, в мае 2024 года стало известно, что Валиева выступит сразу в двух постановках Татьяны Навки — «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе». Команда фигуристки нашла лазейку. В 2023 году Навке отказали в гранте на проведение ледовых представлений, поэтому Валиеву не должны привлечь к ответственности.
В последний раз Камила Валиева официально выходила на лед в конце января на шоу Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге за сутки до вынесения приговора по ее допинг-делу. Теперь же фигуристке пришлось готовиться к прокату самостоятельно. Она не имеет права кататься с действующими тренерами. Связана драконовскими ограничениями.
«Я очень скучала. Я вышла впервые за полгода на лед. Наверное, это счастье! Наверное, это то, чего мне не хватало! Я такая счастливая!» — не сдержала эмоций Камила после автограф-сессии с поклонниками.
Кататься в проекте «Руслан и Людмила» Валиева будет вплоть до 1 августа. А затем заскользит по льду сочинского «Айсберга» в следующем ледовом шоу. В «Вечерах на хуторе» у нее роль Одарки.
«Дальше только больше», — пообещала спортсменка своей армии фанатов.