Камила вернулась! Несмотря на дисквалификацию, фигуристка Валиева вышла на лед в шоу Татьяны Навки

По требованиям суда спортсменка не могла появляться на льду до того, как завершится ее дисквалификация. Однако, в мае 2024 года стало известно, что Валиева выступит сразу в двух постановках Татьяны Навки — «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе». Команда фигуристки нашла лазейку. В 2023 году Навке отказали в гранте на проведение ледовых представлений, поэтому Валиеву не должны привлечь к ответственности.