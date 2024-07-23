Киносъемки перекроют набережную Фонтанки в Петербурге

Следующие несколько дней на Фонтанке будут снимать фильм «Царь ночи». С полуночи до шести часов утра 25 июля на набережной Фонтанки от дома 12 до дома 24 будет запрещено парковаться. А в периоды с 06:00 до 23:00 25 июля и с 05:00 26 июля до 04:00 27 июля там сузят проезжую часть.