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Киносъемки перекроют набережную Фонтанки в Петербурге

Ближайшую неделю в Петербурге водителей будут теснить для съемок кино. Сначала набережную Фонтанки перекроют, затем сузят на несколько дней.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

Для проведения съемок художественного фильма «Первый на Олимпе» с полуночи до 23:59 24 июля запретят парковаться на набережной Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до дома 178 и в Либавском переулке, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с 06:00 до 22:00 того же дня указанный участок набережной закроют для проезда.

Следующие несколько дней на Фонтанке будут снимать фильм «Царь ночи». С полуночи до шести часов утра 25 июля на набережной Фонтанки от дома 12 до дома 24 будет запрещено парковаться. А в периоды с 06:00 до 23:00 25 июля и с 05:00 26 июля до 04:00 27 июля там сузят проезжую часть.