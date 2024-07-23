Киносъемки перекроют набережную Фонтанки в Петербурге

Для проведения съемок художественного фильма «Первый на Олимпе» с полуночи до 23:59 24 июля запретят парковаться на набережной Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до дома 178 и в Либавском переулке, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с 06:00 до 22:00 того же дня указанный участок набережной закроют для проезда.
Следующие несколько дней на Фонтанке будут снимать фильм «Царь ночи». С полуночи до шести часов утра 25 июля на набережной Фонтанки от дома 12 до дома 24 будет запрещено парковаться. А в периоды с 06:00 до 23:00 25 июля и с 05:00 26 июля до 04:00 27 июля там сузят проезжую часть.