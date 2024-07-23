Не один в машине: «Водитель-олигарх» возглавил отечественный прокат

Так, например, короткие метры «Сколько весит облако?» и «Дальше собственного носа» показали наибольшую среднюю заполняемость зала — 23 и 22 человека на сеанс соответственно. Для сравнения, у российского мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» — всего девять. Лента в минувший уикенд опустилась с шестой на седьмую строчку. Хотя справедливо будет отметить, что в прокате она уже месяц. За минувший уикенд «Богатыри» записали на свой счет еще 10 млн, таким образом их общие сборы составили 224,7 млн. Девятую строчку занял «Астрал. Ночной кошмар» с 9,1 млн. А нашумевший фильм «Максин ХХХ» с 7,7 млн замыкает десятку топа.