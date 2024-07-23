Между ними, девочками: чем примечательна выставка в ГМИИ им. Пушкина

Еще одна героиня экспозиции — Александра Экстер — представлена несколько скромнее, чем Степанова, Попова и Розанова. Но всё же здесь есть и пара картин, и эскизы декораций ее кисти. Она, кстати, тоже работала над текстильными орнаментами, с готовностью занималась декоративно-прикладным искусством, а в 1923-м даже оформила павильон «Известий ЦИК и ВЦИК СССР» на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (прообраз ВДНХ). От радикального прорыва в беспредметность, умозрительных эстетических концепций художники (и художницы) авангарда пришли к культу утилитарности. Увы, Розанова до этого момента вовсе не дожила, а Попова успела сделать лишь первые шаги в конструктивизме, покинув этот мир в 1924-м. Примерно тогда же Экстер уехала в Италию, так и не вернувшись потом в СССР.