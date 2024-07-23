Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Не рекомендуется проливать воду. Считается, что это может грозить проблемами как в личных, так и в деловых отношениях. Запрещено ругаться рядом с водоемами. Предки верили, что ситуация может усугубиться. Нельзя допивать из кружки или бутылки за кем-то воду. Это может вызвать проблемы со здоровьем.