Что можно и нельзя делать в день Антония Рясочника 23 июля на Громоносец

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. В народе празднуют день Антония Рясочника. Название связано с тем, что в названный день собирали водное растение, которое называется ряска. Однако есть еще одно название — Громоносец. Все дело в том, что 23 июля всегда была гроза.
Что нельзя делать 23 июля
Не рекомендуется проливать воду. Считается, что это может грозить проблемами как в личных, так и в деловых отношениях. Запрещено ругаться рядом с водоемами. Предки верили, что ситуация может усугубиться. Нельзя допивать из кружки или бутылки за кем-то воду. Это может вызвать проблемы со здоровьем.
Что можно делать 23 июля
По традиции, 23 июля было принято ходить на рыбалку. В том случае, если идет дождь, то она окажется удачной. Кроме того, указанный день подходит для планирования путешествий.
Согласно приметам, на ливень указывает гулкий гром. Если же гром резкий, то дождь будет тихим. Про хорошую погоду обещает туман в утренние часы.