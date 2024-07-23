Родина слышит. Владимир Высоцкий: Купола в России кроют чистым золотом — чтобы чаще Господь замечал

">Как засмотрится мне нынче, как задышится?! Воздух крут перед грозой, крут да вязок. Что споётся мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют — да все из сказок. Птица сирин мне радостно скалится, Веселит, зазывает из гнёзд, А напротив тоскует-печалится, Травит душу чудной алконост. Словно семь заветных струнЗазвенели в свой черёд —Это птица гамаюнНадежду подаёт! В синем небе, колокольнями проколотом, Медный колокол, медный колоколТо ль возрадовался, то ли осерчал… Купола в России кроют чистым золотом —Чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, Пред великою да сказочной страною —Перед солоно- да горько-кисло-сладкою, Голубою, родниковою, ржаною. Грязью чавкая жирной да ржавою, Вязнут лошади по стремена, Но влекут меня сонной державою, Что раскисла, опухла от сна. Словно семь богатых лунНа пути моём встаёт —То мне птица гамаюнНадежду подаёт! Душу, сбитую да стёртую утратами, Душу, сбитую перекатами, —Если до крови лоскут истончал, —Залатаю золотыми я заплатами, Чтобы чаще Господь замечал!

Чтобы чаще Господь замечал!