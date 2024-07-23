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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 июля 2024 года

Дождь и +24 обещает погода в Иркутске 23 июля.
Источник: Комсомольская правда

Кратковременные дожди ожидаются 23 июля днём, а вот ночью вероятнее всего пройдет ливень. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, температура не поднимется выше +24 градусов, будет облачно, но с прояснениями.

В остальных частях Приангарья также будут наблюдаться кратковременные, местами сильные дожди. В западных районах пройдут ливни. Температура поднимется до +25, в северной части области до +33.

Ветер 5−10 м/с, но при наличии гроз будут порывы до 14м/с.

Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 23 июля 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за дождей введён режим повышенной готовности в Иркутске.