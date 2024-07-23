Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 июля 2024 года

Кратковременные дожди ожидаются 23 июля днём, а вот ночью вероятнее всего пройдет ливень. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, температура не поднимется выше +24 градусов, будет облачно, но с прояснениями.
В остальных частях Приангарья также будут наблюдаться кратковременные, местами сильные дожди. В западных районах пройдут ливни. Температура поднимется до +25, в северной части области до +33.
Ветер 5−10 м/с, но при наличии гроз будут порывы до 14м/с.
Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 23 июля 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за дождей введён режим повышенной готовности в Иркутске.