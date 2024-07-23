Капитальный ремонт завершили в спортзале средней школы Усть-Илимского района

В Эдучанской средней школе завершили капитальный ремонт спортзала. Там установили новые окна, двери, освещение, системы вентиляции, отопления и водоснабжения, а также завершили работы по отделке стен, пола и потолка. В коридоре и раздевалках выложили напольную плитку. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.