Капитальный ремонт завершили в спортзале средней школы Усть-Илимского района

В Эдучанской средней школе завершили капитальный ремонт спортзала. Там установили новые окна, двери, освещение, системы вентиляции, отопления и водоснабжения, а также завершили работы по отделке стен, пола и потолка. В коридоре и раздевалках выложили напольную плитку. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В 2024 году отремонтируют три школы Братского района, по две школы Аларского и Боханского районов, а также по одному школьному спортзалу в Тулунском и Усть-Илимском районах, — сообщили в пресс-службе.
На ремонт выделено 126, 8 млн. рублей, 11 из которых из федерального бюджета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что после ЧС к началу учебного года впервые откроется школа номер пять в Тулуне.