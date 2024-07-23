С бойцом СВО простились в Заларинском районе

В селе Троицк Заларинского района попрощались с уроженцем Усть-Илимского района Алексеем Кучеренко. Мужчина погиб во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации. Об этом КП-Иркутск в своём тг-канале сообщил мэр Заларинского района Владимир Самойлович.