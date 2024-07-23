С бойцом СВО простились в Заларинском районе

В селе Троицк Заларинского района попрощались с уроженцем Усть-Илимского района Алексеем Кучеренко. Мужчина погиб во время выполнения поставленных задач в зоне спецоперации. Об этом КП-Иркутск в своём тг-канале сообщил мэр Заларинского района Владимир Самойлович.
— Алексей родился 1 октября 1992 г в с. Тубенск Иркутской области в многодетной семье. Учился в Троицкой средней общеобразовательной школе. Занимался спортом, неоднократно участвовал в районных соревнованиях, — написал Самойлович в соцсетях.
25 апреля 2024 года Алексей заключил контракт на воинскую службу. С честью и доблестью он выполнял свой долг, защищая интересы страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что музею истории в Братске передали новое фондохранилище.