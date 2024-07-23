Дожди закончились: какая погода будет в Хабаровском крае 23 июля

Во вторник, 23 июля, в Хабаровском крае завершится период дождей и на продолжительный срок установится сухая погода. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.
В Вяземском днём +27…+29 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Советской Гавани днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 3−8 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. Временами сильный дождь. Ветер северный, 5−10 м/с.
В Охотске днём +13…+15 градусов. С утра сильный дождь, днём кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.