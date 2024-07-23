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Подтопило 23 участка в СНТ «Ясная поляна» Иркутского района

На территории нет постоянно проживающих людей.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 22:00 в СНТ «Ясная поляна» на реке Китой было подтоплено 23 участка. На территории никто не проживает постоянно. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

— На месте продолжают дежурство работники МЧС России и представители администрации, — сообщают в пресс-службе.

До этого в Иркутском Гидрометцентре сообщали, что на реке Китой в районе посёлка Раздолье ожидается повышение уровня воды до отметки в 245−295 см.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на водоемах утонуло пять человек за выходные в Иркутской области.