Подтопило 23 участка в СНТ «Ясная поляна» Иркутского района

По состоянию на 22:00 в СНТ «Ясная поляна» на реке Китой было подтоплено 23 участка. На территории никто не проживает постоянно. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
— На месте продолжают дежурство работники МЧС России и представители администрации, — сообщают в пресс-службе.
До этого в Иркутском Гидрометцентре сообщали, что на реке Китой в районе посёлка Раздолье ожидается повышение уровня воды до отметки в 245−295 см.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на водоемах утонуло пять человек за выходные в Иркутской области.