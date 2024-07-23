Аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэродромом для иркутских самолётов

23 июля аэропорт «Байкал» работает запасным аэродромом для иркутских самолётов. Причиной стал туман в Иркутске. Об этом КП-Иркутск в своём тг-канале сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Байкал» Гармаев Дмитрий.
— Обслуживаем свои регулярные рейсы. Обслуживание запасных рейсов уже часть работы аэропорта Улан-Удэ. В этом году уже более 1500 пассажиров приземлилось на запасной, — пишет директор.
Из-за обслуживания запасных рейсов для самолетов не всегда хватает мест на стоянке. Поэтому правительство Бурятии совместно с аэропортом работает над расширением перрона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что причины аварий устанавливают с участием несовершеннолетних в Иркутской области.