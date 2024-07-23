Минфин разъяснил вопрос открытия детских счетов в программе долгосрочных сбережений

Конечно, родителей могут остановить совсем низкие доходы и долгий срок до получения выплат, заметил Вениамин Каганов. «С другой стороны, многие люди мечтают обеспечить своих детей отдельной квартирой, они много и тяжело работают, чтобы достичь этой цели. Однако за последние 15 лет цена квадратного метра, например, в Москве на вторичном рынке удвоилась, тогда как счет в ПДС способен показать куда большую доходность при гораздо меньшем объеме вложений. К тому же, квартира как объект инвестиций доступна не всем, а откладывая понемногу каждый месяц, можно создать значительные предпосылки для жизненного старта», — добавил он.