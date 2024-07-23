Минфин разъяснил вопрос открытия детских счетов в программе долгосрочных сбережений

Министерство финансов РФ разъяснило вопрос открытия детских счетов в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Открыть счет ПДС на ребенка можно с момента его рождения, рассказали «Российской газете» в ведомстве. Участником программы вправе стать человек любого возраста, а счет ПДС одинаково хорошо подходит, чтобы накопить и на пенсию, и на оплату образования для детей, считают эксперты.
«Договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица независимо от его возраста. При этом выплаты будут производиться на общих основаниях — через 15 лет действия договора или по достижении участником возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сообщили «РГ» в Минфине.
По статистике, средний возраст материнства в России составляет 29 лет. То есть среднестатистическая россиянка рожает первенца в 29 лет. Пик карьеры у жителей нашей страны — когда продуктивность и доходы человека находятся на максимуме — часто происходит после сорока лет. Таким образом, период родительства у многих семей приходится на самые активные годы, когда есть стабильность в финансах и потенциал к их увеличению.
«Это самое подходящее время для того, чтобы задумываться о будущем и начать откладывать деньги. Благодаря ПДС человек может за 15 лет малыми усилиями создать себе приличный капитал, в том числе — скопить деньги на образование ребенку. Если человек заключит договор ПДС в пользу ребенка и будет ежемесячно вносить на этот счет по 3 тыс. руб., то к 15-летию ребенка на счету скопится 1,9 млн. руб. При этом объем вложений родителей составит около четверти от этой суммы — всего 540 тысяч рублей», — отметили в Минфине.
Остальные деньги на счету появятся за счет софинансирования взносов государством и дохода от инвестирования профессиональными управляющими из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Пока многие люди и даже финансовые консультанты не знают о существовании «детских» счетов ПДС, говорит гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. Часто на сайтах крупных НПФ ошибочно указывается, что минимальный возраст вступления в программу — 14 лет.
«Вероятно, при составлении информационных материалов исходили из того, что участник программы должен указать свои полные паспортные данные, а их нет, если еще нет самого паспорта. Однако в разъяснении Минфина прямо сказано, что договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица независимо от его возраста. Таким образом, ребенок и до наступления 14-летнего возраста фактически способен стать участником программы и в итоге получать выплаты, если есть люди, готовые делать взносы на его счет», — сказал глава АРФГ.
Свою роль здесь сыграло некорректное восприятие ПДС как исключительно «пенсионерского» сберегательного продукта, хотя для накопления капитала детям программа подходит не хуже. «Благодаря софинансированию от государства доходность счета ПДС может быть очень высокой. Сложно назвать другой столь же простой и доступный самому широкому кругу людей инвестиционный инструмент», — подчеркнул эксперт.
Конечно, родителей могут остановить совсем низкие доходы и долгий срок до получения выплат, заметил Вениамин Каганов. «С другой стороны, многие люди мечтают обеспечить своих детей отдельной квартирой, они много и тяжело работают, чтобы достичь этой цели. Однако за последние 15 лет цена квадратного метра, например, в Москве на вторичном рынке удвоилась, тогда как счет в ПДС способен показать куда большую доходность при гораздо меньшем объеме вложений. К тому же, квартира как объект инвестиций доступна не всем, а откладывая понемногу каждый месяц, можно создать значительные предпосылки для жизненного старта», — добавил он.
Копить на образование сыну или дочери родители могут и на своих собственных счетах ПДС. Отличительной особенностью «детских счетов» является то, что деньги в итоге получит именно ребенок, объяснил «РГ» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«Пока ПДС-копилка в течение срока договора пополняется родителем, доступа у ребенка к ней нет, а как только она будет заполнена, то перейдет к ребенку. Чтобы вписать его в договор, необходимо будет предоставить его свидетельство о рождении, а также СНИЛС и ИНН при их наличии», — рассказал он.
Если открыть счет ПДС в пользу несовершеннолетнего ребенка вскоре после его рождения, то он сможет распоряжаться этим счетом с 15-летнего возраста уже без согласия родителей, предупредил Сергей Беляков. Согласно Гражданскому кодексу России, несовершеннолетние дети имеют право самостоятельно распоряжаться финансами, начиная с 14 лет — с момента получения первого паспорта. Эта норма применима и к ПДС.
«Однако человек может выбрать настройки доступа к ПДС-копилке. Он устанавливает ограничивающий срок, в течение которого использование средств по программе будет недоступно лицу, в чью пользу заключен договор», — добавил эксперт.
Чтобы использовать все возможности счета ПДС с максимальной выгодой, не нужно откладывать очень много денег или иметь высокие доходы. Наоборот, достаточно ограничиться небольшой суммой взносов в 3 тысячи рублей ежемесячно, советует коммерческий директор НПФ «Эволюция» Олег Мошляк.
«Представим себе мать с доходами, которые не превышают 80 тыс. руб. В год рождения ребенка она решила открыть счет в программе долгосрочных сбережений, чтобы накопить ему на обучение. После этого она ежемесячно вплоть до его совершеннолетия пополняет этот счет на 3 тыс. руб. В течение первых 10 лет государство будет софинансировать эти взносы, умножая их в два раза. То есть ежегодно по 36 тыс. руб. на счет ребенка будет перечисляться из госбюджета», — напомнил он.
На все эти накопления будет начисляться инвестиционный доход от НПФ, специалисты которого управляют средствами участников программы. «Плюс после того, как мать ребенка вернется на работу, она получит право каждый год получать налоговый вычет со своих взносов в 13%. В нашем примере женщина реинвестирует их на тот же счет в программе», — сказал эксперт.
В итоге, к совершеннолетию ребенка на счете ПДС окажется более чем 2 млн. руб., а значит, собственные взносы матери увеличатся примерно в четыре раза менее чем за 18 лет, подсчитал Олег Мошляк. Точная сумма зависит от доходности конкретного НПФ, но ее вполне хватит на оплату высшего образования.
«На этом примере мы видим, что программа долгосрочных сбережений подходит родителям, которые хотят накопить ребенку капитал на образование или другие цели, и готовы начать в первые годы после его рождения. Она обладает хорошими преимуществами и уникальными условиями господдержки, этим путем можно накопить солидную сумму», — заключил Олег Мошляк.