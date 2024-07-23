Министр транспорта России Роман Старовойт высоко оценил автодорогу «Обход Хабаровска»

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт впервые посетил скоростную трассу «Обход Хабаровска». 27-километровая автомагистраль построена в рамках первой транспортной концессии на российском Дальнем Востоке, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС».
Руководителя федерального Минтранса сопровождали заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачёва, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин.
В последние два месяца водители, пользующиеся автодорогой, заметили ряд новшеств, что повлияло и на количество ежесуточно проезжающих автомобилей.
«Появилась возможность оплаты проезда с помощью транспондеров, а разрешённая скорость была увеличена до 110 км в час. Всё это обусловило прирост трафика с 6300 до 9100 автомобилей в сутки. Группа “ВИС” технически готова к увеличению интенсивности движения и продолжит повышать комфортность проезда для автомобилистов. В частности, рассматривается вопрос об организации собственной службы аварийных комиссаров», — рассказал генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
На сегодняшний день это одна из самых современных трасс в дальневосточном регионе. Контроль за движением скоростных транспортных потоков и дорожной обстановкой в целом обеспечивает собственная автоматизированная система АСУДД. Это российское программное обеспечение, разработанное специально для «Обхода Хабаровска».
«Дорога первой категории, скоростная, понятно, что всё на высшем уровне, — отметил Роман Старовойт. — Отечественное ПО означает, что никто из-за рубежа не сможет вмешаться в дорожную ситуацию на важном объекте, это хорошо».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин презентовал Роману Старовойту перспективный проект по продлению трассы до острова Большой Уссурийский с выходом на пограничный пункт пропуска в Китай. Перспектива продления дороги и сопряжение её с сетью автомобильных дорог соседней страны может существенно увеличить трафик, создать новый международный транспортный коридор и использовать созданную инфраструктуру с максимальной эффективностью.