Министр транспорта России Роман Старовойт высоко оценил автодорогу «Обход Хабаровска»

«Появилась возможность оплаты проезда с помощью транспондеров, а разрешённая скорость была увеличена до 110 км в час. Всё это обусловило прирост трафика с 6300 до 9100 автомобилей в сутки. Группа “ВИС” технически готова к увеличению интенсивности движения и продолжит повышать комфортность проезда для автомобилистов. В частности, рассматривается вопрос об организации собственной службы аварийных комиссаров», — рассказал генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.