Подсчитаны долги Мавроди

Мавроди умер 26 марта 2018 года на 63-м году жизни. Он родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал «МММ» — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду. Тридцать лет назад Департамент налоговой полиции России и Государственная налоговая служба России распространили заявление о неуплате налогов одной из структур «МММ» — начался крах финансовой пирамиды.
Согласно имеющимся данным, в отношении Мавроди Хамовническим судом было выдано более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на общую сумму 1,607 миллиарда рублей. Из них 219 тысяч — долг за госпошлины, присужденные судом, более 252 миллионов — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды «МММ». Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов.
В 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более 10 тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.
В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду «МММ-2011», которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл «МММ-2012». В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.