Подсчитаны долги Мавроди

Сообщалось, что после смерти Мавроди в 2018 году в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось 2194 записи в отношении него. При этом значительная часть исполнительных производств помечены как возвращенные взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества. Тогда источники сообщали, что суд может прекратить исполнительные производства в отношении основателя финансовой пирамиды «МММ». Однако и сейчас на сайте судебных приставов по активной ссылке можно получить квитанцию для погашения долгов.