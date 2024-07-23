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В школе с холодным спортзалом в Черемховском районе сделают ремонт

В школе деревни Балухарь Черемховского района, ученица которой обратилась к президенту с рассказом о холодном спортзале, начались ремонтные работы.

Подробности — на irk.aif.ru.

В деревянном здании 1978 года постройки до этого ни разу не было капитального ремонта. Учителя пытались поддерживать школу в нормальном состоянии сами, но так решить проблему было невозможно. Дошло до того, что в спортзале и преподавателям, и детям приходилось заниматься в тёплых костюмах, потому что температура зимой там не поднималась выше 15 градусов.

Как сообщили в движении Народный фронт по Иркутской области, сейчас в спортзале школы деревни Балухарь уже отрегулировали батареи, начали утеплять торцевую стену, а также менять двери на противопожарные. Кроме этого, планируется провести и косметический ремонт. Всего на обновление спортзала потратят более 500 тысяч рублей. Работы должны завершиться к началу учебного года.

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