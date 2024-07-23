В школе с холодным спортзалом в Черемховском районе сделают ремонт

В деревянном здании 1978 года постройки до этого ни разу не было капитального ремонта. Учителя пытались поддерживать школу в нормальном состоянии сами, но так решить проблему было невозможно. Дошло до того, что в спортзале и преподавателям, и детям приходилось заниматься в тёплых костюмах, потому что температура зимой там не поднималась выше 15 градусов.