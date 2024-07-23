Град и дожди ожидают южноуральцев во вторник

Между прочим, 23 июля 2024 года отмечают день Антония Громоносца. Согласно народным приметам, сегодня следует быть осторожнее с уборкой. Например, не рекомендуется двигать мебель или заниматься ремонтом. Дело в том, что шум может разозлить домового, и он перестанет помогать.