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Град и дожди ожидают южноуральцев во вторник

Во вторник, 23 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Ветер северной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске облачно с прояснением, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер северной четверти 6−11 метров в секунду, днем порывы до 14.

День Ангела сегодня, 23 июля, у Александра, Антония, Аполлония, Георгия, Даниила, Леонтия, Маврикия, Нестора, Петра и Стефана.

Между прочим, 23 июля 2024 года отмечают день Антония Громоносца. Согласно народным приметам, сегодня следует быть осторожнее с уборкой. Например, не рекомендуется двигать мебель или заниматься ремонтом. Дело в том, что шум может разозлить домового, и он перестанет помогать.