Участник СВО получил миллион рублей для погашения ипотеки в Иркутской области

Имеют право на однократное получение социальной выплаты участники спецоперации, проживающие на территории Иркутской области. При условии, что на службе они получили увечье или заболевание, после которого им присвоили инвалидность второй или третьей группы. При этом ипотека должна быть оформлена бойцом СВО или его женой до начала спецоперации.