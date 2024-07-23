Участник СВО получил миллион рублей для погашения ипотеки в Иркутской области

Участник СВО из поселка Тельма Иркутской области, заработавший увечье на службе, получил выплату от министерства строительства в размере одного миллиона рублей. На эти деньги он оплатил большую часть ипотечного кредита. Сейчас ему осталось доплатить банку 50 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Важно, чтобы военнослужащим, которые получили ранения в ходе СВО, в тылу была оказана вся необходимая помощь. Отмечу, что социальная выплата имеет заявительный характер. По мере предоставления заявлений будет прорабатываться вопрос увеличения финансирования на 2024 год, — сказал министр строительства Приангарья Александр Галкин.
Имеют право на однократное получение социальной выплаты участники спецоперации, проживающие на территории Иркутской области. При условии, что на службе они получили увечье или заболевание, после которого им присвоили инвалидность второй или третьей группы. При этом ипотека должна быть оформлена бойцом СВО или его женой до начала спецоперации.
Обратиться с вопросом о получении выплат можно по телефону 8 (3952) 707−267.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на четырех улицах частично уложили асфальт.