Новую школу в красноярском Солнечном допустили до эксплуатации

Школа рассчитана на 1100 мест. В одну смену смогут учиться 44 класса. Кроме необходимых стандартных кабинетов в здании есть залы для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. В блоке для начальных классов предусмотрены группы продленного дня и раздельные спальни для мальчиков и девочек. Рядом на территории построили огромное футбольное поле и спортплощадки.