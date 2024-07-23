Новую школу в красноярском Солнечном допустили до эксплуатации

«Здание полностью достроено, а в помещениях собирают столы и стулья для будущих учеников, — рассказали в департаменте градостроительства. — Кстати, номер у школы будет красивый — № 160! Сейчас в нее идёт набор учеников и учителей. Ведутся работы по получению лицензии, чтобы уже в новом учебном году начать обучать детей».
Школа рассчитана на 1100 мест. В одну смену смогут учиться 44 класса. Кроме необходимых стандартных кабинетов в здании есть залы для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест и библиотека. В блоке для начальных классов предусмотрены группы продленного дня и раздельные спальни для мальчиков и девочек. Рядом на территории построили огромное футбольное поле и спортплощадки.
Напомним, эта школа строилась в рамках нацпроекта «Образование» с привлечением средств из вышестоящих бюджетов.