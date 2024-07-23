Во Владивостоке стартовали первые Международные студенческие игры «Молодость Приморья»

В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, олимпийские чемпионы по различным видам спорта и другие почетные гости.
Зрители смогли насладиться ярким театрализованным представлением, которое символизировало двенадцать видов спорта, представленных на играх.
Помимо этого, каждая из стран участников показала свои творческие номера для знакомства с гостями праздника.
В первый день соревнований атлеты состязались в пляжном волейболе, футболе, теннисе и легкой атлетике.
В ходе масштабного спортивного события прошла церемония награждения первых победителей и призеров по легкой атлетике — «кросс 3 км» среди женщин и «кросс 5 км» среди мужчин.
Сегодня спортсмены поборются за призовые места в баскетболе, гребле, легкой атлетике и плавании.
В играх участвуют более 1000 спортсменов, 150 судей и 250 волонтеров. Всего будет разыграно 383 медали, отмечает пресс-служба мэрии.