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Во Владивостоке стартовали первые Международные студенческие игры «Молодость Приморья»

22 июля в кампусе Дальневосточного федерального университета состоялась торжественная церемония открытия соревнований.

В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, олимпийские чемпионы по различным видам спорта и другие почетные гости.

Зрители смогли насладиться ярким театрализованным представлением, которое символизировало двенадцать видов спорта, представленных на играх.

Помимо этого, каждая из стран участников показала свои творческие номера для знакомства с гостями праздника.

В первый день соревнований атлеты состязались в пляжном волейболе, футболе, теннисе и легкой атлетике.

В ходе масштабного спортивного события прошла церемония награждения первых победителей и призеров по легкой атлетике — «кросс 3 км» среди женщин и «кросс 5 км» среди мужчин.

Сегодня спортсмены поборются за призовые места в баскетболе, гребле, легкой атлетике и плавании.

В играх участвуют более 1000 спортсменов, 150 судей и 250 волонтеров. Всего будет разыграно 383 медали, отмечает пресс-служба мэрии.

туризм и отдых