В Приморье объявили штормовое предупреждение

Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности. В южном половине Приморского края ожидается сильный дождь и усиление ветра.
Как сообщили в МЧС региона, 23 июля прогнозируются на юге и юге-востока края сильный и очень сильный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут до 18 метров в секунду.
Аэромобильная группировка спасателей находится в готовности к реагированию.
Жителям рекомендовано воздержаться от выходов в туристические маршруты и в прибрежные зоны. Не стоит выходить в море на маломерных судах, а на суше тоже быть бдительным — ветер может уронить слабозакрепленные конструкции.