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В Приморье объявили штормовое предупреждение

Источник: Российская газета

Приморские спасатели перешли в режим повышенной готовности. В южном половине Приморского края ожидается сильный дождь и усиление ветра.

Как сообщили в МЧС региона, 23 июля прогнозируются на юге и юге-востока края сильный и очень сильный дождь, гроза. Порывы ветра достигнут до 18 метров в секунду.

Аэромобильная группировка спасателей находится в готовности к реагированию.

Жителям рекомендовано воздержаться от выходов в туристические маршруты и в прибрежные зоны. Не стоит выходить в море на маломерных судах, а на суше тоже быть бдительным — ветер может уронить слабозакрепленные конструкции.