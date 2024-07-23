В Госдуме разъяснили, как сэкономить на НДФЛ при продаже жилья

«При этом если вы в одном налоговом периоде (то есть в одном календарном году) продаете одно жилье и покупаете другое, вы можете использовать уже упомянутый имущественный налоговый вычет при покупке нового жилья для уменьшения налоговой базы от продажи старого. Например, если вы продали квартиру за 10 млн рублей и в том же году купили новую за 7 млн рублей, вы можете использовать имущественный вычет в размере 2 млн рублей (максимальный размер вычета при покупке жилья) для уменьшения налоговой базы от продажи. Таким образом, ваша налоговая база составит 8 млн рублей (10 млн — 2 млн) вместо 10 млн», — добавил Гаврилов.