В Госдуме разъяснили, как сэкономить на НДФЛ при продаже жилья

Существует несколько законных способов сэкономить на НДФЛ при продаже недвижимости до истечения минимального срока владения.
«Прежде всего, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере доходов от продажи, но не более 1 000 000 рублей. Этот вычет применим даже если объект находился в собственности менее минимального срока», — рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Альтернативно, вместо использования имущественного вычета, можно уменьшить полученный доход на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.
"Речь идет о недвижимости, которую вы продаете. Вы можете вычесть из полученного дохода сумму, которую потратили на приобретение этой недвижимости. И да, если вы купили эту недвижимость за 10 млн рублей, а продаете, например, за 12 млн рублей, вы можете вычесть всю сумму покупки. В этом случае ваш налогооблагаемый доход составит только 2 млн рублей (12 млн — 10 млн).
Кроме того, вы можете включить в расходы затраты на ремонт, проценты по ипотеке (если вы брали ипотеку для покупки этой недвижимости) и расходы на оформление сделки при покупке", — уточнил депутат.
Особые условия существуют для продажи единственного жилья. Доход от такой продажи освобождается от налогообложения при соблюдении определенных условий, включая владение жильем более 3 лет и его кадастровую стоимость не выше 50 млн рублей.
Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми могут воспользоваться льготой, позволяющей продать жилье без уплаты НДФЛ независимо от срока владения, если они приобретают новое жилье большей площади или стоимости.
Реинвестирование в новое жилье в течение 90 дней до или после продажи прежнего также сокращает минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ до 3 лет. То есть если вы продаете одно жилье и покупаете другое в течение 90 дней до или после продажи, то минимальный срок владения для освобождения от НДФЛ сокращается до 3 лет (вместо обычных 5 лет).
«При этом если вы в одном налоговом периоде (то есть в одном календарном году) продаете одно жилье и покупаете другое, вы можете использовать уже упомянутый имущественный налоговый вычет при покупке нового жилья для уменьшения налоговой базы от продажи старого. Например, если вы продали квартиру за 10 млн рублей и в том же году купили новую за 7 млн рублей, вы можете использовать имущественный вычет в размере 2 млн рублей (максимальный размер вычета при покупке жилья) для уменьшения налоговой базы от продажи. Таким образом, ваша налоговая база составит 8 млн рублей (10 млн — 2 млн) вместо 10 млн», — добавил Гаврилов.