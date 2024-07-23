Непогода во Владивостоке: в городе введён режим повышенной готовности

Из-за сильного дождя, обрушившегося на Владивосток, городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности до 18:00 24 июля. Городская комиссия по ЧС и пожарной безопасности активизировала оперативные бригады для устранения возможных последствий непогоды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Сформированы оперативные бригады, которые займутся устранением возможных последствий разгулявшейся непогоды. В краевой столице развернут оперативный штаб, который координирует работу всех служб. Ресурсоснабжающим предприятиям рекомендовано обеспечить наличие резервных источников энергии.
Бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» распределены по районам. Они активно мониторят потенциальные зоны подтопления и, при необходимости, очищают решетки и колодцы ливневых канализаций.
Сегодня, 23 июля, сильные дожди ожидаются в южной части Приморского края, с прогнозируемым количеством осадков до 40 мм за 12 часов. Во Владивостоке в первой половине дня осадки могут достигнуть до 30 мм, возможны грозы и порывы ветра до 18 м/с.
Оперативные службы, включая спасателей, дорожные и энергетические службы, мобилизованы.
Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения побережья и купания в море, а также соблюдать осторожность при перемещении по городу. Автомобилистам рекомендуется ограничить использование личного транспорта и быть внимательными на дорогах, особенно из-за возможного поднятия решеток на ливневых канализациях.
Напомним, на текущей неделе южные территории Дальнего Востока будут находиться под влиянием активной фронтальной зоны. В Приморье ожидается прохождение нескольких циклонов, которые принесут осадки различной интенсивности и местами грозы.