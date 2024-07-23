Непогода во Владивостоке: в городе введён режим повышенной готовности

Жителей и гостей города просят воздержаться от посещения побережья и купания в море, а также соблюдать осторожность при перемещении по городу. Автомобилистам рекомендуется ограничить использование личного транспорта и быть внимательными на дорогах, особенно из-за возможного поднятия решеток на ливневых канализациях.