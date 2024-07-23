Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

В залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX—XX вв. еков демонстрируются ключевые работы Степановой, ее коллег и последователей: живопись, эскизы костюмов и театральных декораций, рисунки для тканей и модели одежды, обложки журналов, новый дизайн книги и многое другое.