Пушкинский музей открыл выставку о женщинах-художницах русского авангарда

ГМИИ им. Пушкина представил экспозицию «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». В центре внимания — четыре женщины-художницы 1910-х — 1920-х годов: Варвара Степанова, Ольга Розанова, Любовь Попова и Александра Экстер, выяснили «Известия».
Помимо них на выставке представлены работы монтажера Эсфири Шуб, графика и дизайнера Анастасии Ахтырко, фотохудожника Елизаветы Игнатович и других советских мастеров.
В залах Галереи искусства стран Европы и Америки
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Между ними, девочками: чем примечательна выставка в ГМИИ им. Пушкина.