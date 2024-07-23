В Новосибирской области ожидается отключение телерадиосигнала

Из-за этого могут возникнуть кратковременные перерывы в трансляции. Об этом сообщает РТРС.
Такие помехи возникнут в Быстровке, Прямском, Сосновке, Сузуне, Черепаново и Шипуново.
Под отключение попадут два мультиплекса; РТРС-1 и РТРС-2, а также некоторые радиостанции. Время отключения составит не более 6 часов в день. Работы могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.
РТРС заранее приносит жителям области извинения за доставленные неудобства.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске 27 июля состоится семейный праздник вкусной еды «Пикник фест».