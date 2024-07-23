Подрядные организации в непогоду убирают улицы Иркутска в усиленном режиме

«Во время осадков реализуем комплекс дополнительных мероприятий: оперативно, где это необходимо, откачиваем воду, а также прочищаем элементы ливневой канализации — колодцы, лотки, дождеприемные решетки. Провели такие работы на Сухэ-Батора, 5-й Армии, Чкалова, Сурнова, Желябова, Марата, Вампилова, на бульваре Гагарина, в Кооперативном переулке. При необходимости будем продолжать», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.