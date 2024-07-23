Подрядные организации в непогоду убирают улицы Иркутска в усиленном режиме

Они убирают улицы во всех районах Иркутска и устраняют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.
«Во время осадков реализуем комплекс дополнительных мероприятий: оперативно, где это необходимо, откачиваем воду, а также прочищаем элементы ливневой канализации — колодцы, лотки, дождеприемные решетки. Провели такие работы на Сухэ-Батора, 5-й Армии, Чкалова, Сурнова, Желябова, Марата, Вампилова, на бульваре Гагарина, в Кооперативном переулке. При необходимости будем продолжать», — прокомментировал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Проводится комплексная уборка дорожного полотна. Его поверхность очищают вручную и с помощью спецтехники. В порядок привели Лермонтова, Розы Люксембург, Трактовую, Академическую, Гоголя, 2-ю Железнодорожную, Маяковского, Джамбула, Челнокова, Боткина, Маршала Конева, Сергеева, Старо-Кузьмихинскую, Алмазную, Мамина-Сибиряка, Лыткина, Грязнова, Лызина, объездную Свердловского округа.
Тротуары, заездные карманы, газоны привели в порядок на Ледовского, Кайской, Главной Кировской, Академика Образцова, Братской, Урожайной, Халтурина, Свердлова, Фридриха Энгельса, Карла Маркса, Октябрьской Революции, Депутатской, Кожова, Поленова, Ямской, Култукской, Канадзавы, Напольной, Партизанской, Декабрьских Событий, Тимирязева, Борцов Революции, Ярослава Гашека, Иркутской 30-й Дивизии, Седова, Ширямова.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.