Дожди ожидаются во вторник во многих регионах Казахстана

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, востоке, юго-западе РК ночью и утром — туман», — говорится в сообщении.
Днем в Атырауской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетысу, на юге Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.
«В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе области Улытау сохраняется, в центре области Абай, на западе Туркестанской ожидается высокая пожарная опасность. В Мангистауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем +29+31.
В Алматы переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3- 8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +32+34.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23, днем +35+37.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +26+31, ночью +15+20.
В Алматинской области днем в горах гроза. Днем +32+37, ночью +18+23.
В области Жетысу без осадков. Днем +31+36, ночью +13+18.
В Туркестанской области утром и днем в горах гроза. Днем +32+37, ночью +21+26.
В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +25+30, ночью +15+20.
В Атырауской области днем на западе небольшой дождь. Днем +34+39, ночью +19+24.
В Мангистауской области на севере, востоке и в центре гроза. Днем +33+38, ночью +21+26.
В Актюбинской области без осадков. Днем +27+32, ночью +15+20.
В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь. Днем +20+25, ночью +15+20.
В Северо-Казахстанской области дождь. Днем +20+25, ночью +14+19.
В Павлодарской области днем на севере гроза. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Карагандинской области ночью на севере, днем на западе, севере и востоке гроза. Днем +27+32, ночью +17+22.
В области Улытау днем на западе и севере гроза. Днем +29+34, ночью +18+23.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем +25+30, ночью +13+18.
В области Абай без осадков. Днем +25+30, ночью +13+18.
В Кызылординской области днем на севере небольшой дождь. Днем +35+40, ночью +20+25.
В Жамбылской области утром и днем на севере и юге в горах гроза. Днем +33+38, ночью +20+25.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.