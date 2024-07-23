Дожди ожидаются во вторник во многих регионах Казахстана

«В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе области Улытау сохраняется, в центре области Абай, на западе Туркестанской ожидается высокая пожарная опасность. В Мангистауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.