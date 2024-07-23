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Умер экс-руководитель одного из районов Башкирии Ирик Шагиев

18 июля на 84 году жизни скончался ветеран труда, почетный гражданин Зианчуринского района Ирик Шагиев. Об этом сообщает районная администрация.

Ирик Шагиев работал главным агрономом колхоза «Урал» в Чишминском районе, был председателем в колхозе «Коммунизм», позже — вторым секретарем партии Чишминского района.

В 1980 году назначен первым секретарем КПСС Зианчуринского района, а в марте 1989 года — первым председателем партии.

До 2007 года работал начальником, генеральным директором на предприятии «Сельхозхимия».

«За годы его руководства районом, активно развивалось строительство дорог, газопровода, домов и социальных объектов, благоустройство населенных пунктов, район по всем показателям вошел в число передовых районов республики», — рассказали в администрации района.