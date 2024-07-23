Умер экс-руководитель одного из районов Башкирии Ирик Шагиев

Ирик Шагиев работал главным агрономом колхоза «Урал» в Чишминском районе, был председателем в колхозе «Коммунизм», позже — вторым секретарем партии Чишминского района.
В 1980 году назначен первым секретарем КПСС Зианчуринского района, а в марте 1989 года — первым председателем партии.
До 2007 года работал начальником, генеральным директором на предприятии «Сельхозхимия».
«За годы его руководства районом, активно развивалось строительство дорог, газопровода, домов и социальных объектов, благоустройство населенных пунктов, район по всем показателям вошел в число передовых районов республики», — рассказали в администрации района.