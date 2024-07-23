В Иркутске пройдет акция по раздельному сбору отходов

Организатором выступает благотворительный фонд «Оберег Забота» при поддержке администрации Иркутска.
В пунктах приема вторсырья будут работать экологические отряды мэра.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, все желающие смогут сдать:
Пластик:
Твердую пластиковую упаковку с маркировкой 1 необходимо разложить по группам:
— прозрачный бутылочный пластик;
— формованный не бутылочный (контейнеры от еды);
— белые бутылки (кефир, молоко, витамины);
— трубочки от дозаторов и напитков, распыляющие головки от дозаторов.
Батарейки:
— пальчиковые, мизинчиковые, «Кроны», таблетки и другие, но не более одного килограмма.
Макулатура:
— картон, бумага, коробки из-под духов, листы А4, тетради, газеты, журналы и прочее. Все должно быть чистое, сухое и сложенное.
Площадки проведения акции:
Свердловский район.
остановка общественного транспорта «Дом кино» (перед домом № 12, микрорайон Приморский).
Кировский, Куйбышевский районы.
пересечение улиц Российская и Марата (возле бизнес-центра «Деловые этажи» на Российской, 17).
Пункты приема отсортированных отходов будут работать с 10:00 до 16:00.