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В Иркутске пройдет акция по раздельному сбору отходов

Иркутск, НИА-Байкал — 23, 25 и 29 июля в рамках экологического проекта «Молодежь за чистый город» в Свердловском и Правобережном округах областного центра пройдут акции по раздельному сбору отходов у населения.

Источник: НИА Байкал

Организатором выступает благотворительный фонд «Оберег Забота» при поддержке администрации Иркутска.

В пунктах приема вторсырья будут работать экологические отряды мэра.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все желающие смогут сдать:

Пластик:

Твердую пластиковую упаковку с маркировкой 1 необходимо разложить по группам:

— прозрачный бутылочный пластик;

— формованный не бутылочный (контейнеры от еды);

— белые бутылки (кефир, молоко, витамины);

— трубочки от дозаторов и напитков, распыляющие головки от дозаторов.

Батарейки:

— пальчиковые, мизинчиковые, «Кроны», таблетки и другие, но не более одного килограмма.

Макулатура:

— картон, бумага, коробки из-под духов, листы А4, тетради, газеты, журналы и прочее. Все должно быть чистое, сухое и сложенное.

Площадки проведения акции:

Свердловский район.

остановка общественного транспорта «Дом кино» (перед домом № 12, микрорайон Приморский).

Кировский, Куйбышевский районы.

пересечение улиц Российская и Марата (возле бизнес-центра «Деловые этажи» на Российской, 17).

Пункты приема отсортированных отходов будут работать с 10:00 до 16:00.

ЖКХ