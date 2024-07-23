Грандиозное авиашоу пройдет на аэродроме Мочище в Новосибирске: как туда доехать

Доехать можно будет от остановки «Учительская», откуда до аэродрома будет курсировать автобус № 189, или от станции метро «Гагаринская», где разворачивается автобус № 189 Л. Во время фестиваля автобус № 189 не будет заезжать в поселок Северный и поедет сразу к аэродрому.