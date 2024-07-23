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Грандиозное авиашоу пройдет на аэродроме Мочище в Новосибирске: как туда доехать

Мероприятие пройдет 28 июля.

Источник: Billy Huynh/CC0

В Новосибирске на аэродроме в Мочище 28 июля состоится авиашоу. Попасть на него сможет любой желающий. Мероприятие будет посвящено поддержке вооруженных сил России и пройдет под девизом «За нашу победу — на взлет!».

Отмечается, что в 2024 году у новосибирской авиации трижды юбилейный год: прошло 120 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, 110 лет с момента создания войск ПВО и свой 95-летнийюбилей отмечает гражданская авиация Западной Сибири.

  • 09:00 — 10:30: начнется шоу с выступления авиамоделистов, полетамми на мотодельтапланах и мотопарапланах, также будут пролеты воздушных шаров.
  • 10:30 — 10:45: состоится торжественное открытие.
  • 10:45 — 14:30: пройдут показательные выступления гражданской и армейской авиации, а также раритетной авиатехники разных лет. Все это время на аэродроме Мочище будет играть симфонический оркестр и выступать солисты Новосибирской филармонии. Среди выступающих будут также группы «Стрижи» и «Русские витязи», «Русь» из Вязьмы и девичья эскадрилья «Барсы» из Сургута.

Парашютисты покажут мастер-класс в прыжках, будет задействована купольная акробатика и запуск воздушных змеев.

Фестиваль пройдет до 15:00.

Доехать можно будет от остановки «Учительская», откуда до аэродрома будет курсировать автобус № 189, или от станции метро «Гагаринская», где разворачивается автобус № 189 Л. Во время фестиваля автобус № 189 не будет заезжать в поселок Северный и поедет сразу к аэродрому.

Кроме того, от остановки «Учительская» будет курсировать автобус № 130, который следует до Мошкова.

Напомним, в Новосибирске 27 июля состоится семейный праздник вкусной еды «Пикник фест»..

шоу