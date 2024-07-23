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Житель Красноярского края больше двух лет ждал доставку купленного им лодочного мотора

Житель Красноярского края больше двух лет не мог получить из магазина купленный за 265 тысяч рублей лодочный мотор.

Источник: Reuters

Житель Красноярского края пожаловался на магазин, который больше двух лет не привозил ему товар. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

В декабре 2021 года житель Саянского района купил лодочный мотор в красноярском магазине «Спрут-Mercury» по адресу улица Красномосковская, 64. Покупка обошлась ему в 265 тысяч рублей.

Товар обещали доставить в течение двух месяцев, но покупателю пришло ждать больше двух лет. Когда у мужчины кончилось терпение, он потребовал вернуть ему деньги. Магазин просьбы проигнорировал.

Специалисты Управления Роспотребнадзора выступили в суде на стороне потребителя. В результате ООО «Спрут» обязали выплатить покупателю 407 603 рубля. Магазин покроет стоимость товара, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.

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