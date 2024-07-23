Житель Красноярского края больше двух лет ждал доставку купленного им лодочного мотора

Житель Красноярского края пожаловался на магазин, который больше двух лет не привозил ему товар. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.
В декабре 2021 года житель Саянского района купил лодочный мотор в красноярском магазине «Спрут-Mercury» по адресу улица Красномосковская, 64. Покупка обошлась ему в 265 тысяч рублей.
Товар обещали доставить в течение двух месяцев, но покупателю пришло ждать больше двух лет. Когда у мужчины кончилось терпение, он потребовал вернуть ему деньги. Магазин просьбы проигнорировал.
Специалисты Управления Роспотребнадзора выступили в суде на стороне потребителя. В результате ООО «Спрут» обязали выплатить покупателю 407 603 рубля. Магазин покроет стоимость товара, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.