Экологи СУЭК выпустили почти 15 тысяч молодых осетров в Енисей

Почти 15 тысяч молодых осетров выпустили в Енисей экологи Бородинского разреза «Сибирской угольной энергетической компании» при участии представителей Енисейского территориального управления Росрыболовства.
Специалисты Росрыболовства также определили место выпуска молоди — район пос. Атаманово в Сухобузимском районе.
Сибирского осетра в главную водную артерию края угольщики СУЭК выпускают ежегодно. Для этого подвида реки Сибири являются главным ареалом обитания. Однако интенсивный рыбный промысел, строительство гидросооружений привели к сокращению популяции сибирского осетра, и в 1998 он был занесен в Красную книгу.
Сегодня численность краснокнижной рыбы воспроизводят в том числе силами крупных компаний. СУЭК в 2023 и 2021 году выпускала молодь осетра в этом же районе, возле пос. Атаманово, в 2022 году — в Прутовском мелководье, особо охраняемой природной зоне в Енисейском районе. В прошлом году угольщики также выпустили в Енисей мальков хариуса.
Это не последнее мероприятие СУЭК по восполнению водного биоразнообразия в крае нынешним летом. В ближайшее время выпуск молоди осетра планируют угольщики Назаровского разреза.