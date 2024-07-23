Экологи СУЭК выпустили почти 15 тысяч молодых осетров в Енисей

Сегодня численность краснокнижной рыбы воспроизводят в том числе силами крупных компаний. СУЭК в 2023 и 2021 году выпускала молодь осетра в этом же районе, возле пос. Атаманово, в 2022 году — в Прутовском мелководье, особо охраняемой природной зоне в Енисейском районе. В прошлом году угольщики также выпустили в Енисей мальков хариуса.