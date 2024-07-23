Светлана Сурганова обещала написать песню про Владивосток

«Для меня честь участвовать в таком мероприятии. Раньше для меня Владивосток был городом сложным, потому что мы приезжали сюда максимум на сутки-двое — организм не успевал перестроиться и почувствовать всю прелесть этого места», — сказала певица.
Сейчас, по словам Сургановой, ей предоставился шанс подольше побыть во Владивостоке, перестроиться и прочувствовать всю прелесть этого места.
«Владивосток окружен огромным количеством воды, а вода сама по себе необыкновенная мощь. Владивосток просто не может не быть местом силы», — отметила певица.
Сурганова добавила, что большая радость, что всероссийский фестиваль проходит именно во Владивостоке, много молодых людей смогут напитаться этой энергией — природной и смысловой.
В ходе пресс-конференции Светлане Сургановой задали вопрос, не хочет ли она написать песню о Владивостоке. Отвечая министру культуры Приморья Елене Бронниковой, Сурганова отметила, что уверена — песня обязательно родится.
Напомним, во Владивостоке с 21 по 25 июля проходит фестиваль «Место силы — Владивосток». На закрытии фестиваля зрителям покажут итог уникального эксперимента — спектакль по произведению Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Его создали за две недели участники лаборатории Владимира Панкова.