В Красноярском крае нет дефицита педагогов

С мая по июль 2024 года в Красноярском крае было открыто 55 вакансий для преподавателей и учителей в школах, включая онлайн-школы. 15% из них предлагают удаленную занятость, еще 13% — гибкую занятость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на преподавателей вырос на 4%.
Наибольшее количество вакансий для преподавателей этим летом открыли «Компьютерная Академия Top», МБОУ Лицей № 10, школа детского развития PRO, онлайн-школа «Тетрика», МАОУ СОШ № 147 и онлайн-школа «Умскул».
По итогам июня на одну вакансию в категории «учитель, преподаватель, педагог» приходится 4,8 резюме на вакансию. Для сравнения, в целом на рынке труда в крае в данный момент — 2,6 резюме на вакансию, что говорит о выраженном дефиците кадров.
Диапазон предлагаемых зарплат для красноярских педагогов составил в этом году 36 250 — 71 500 рублей. Самые «дорогие» вакансии, открытые сейчас в Красноярском крае: репетитору ЕГЭ/ОГЭ по химии предлагают от 36 000 до 104 000 рублей, репетитору по физике — до 72 000 рублей, репетитору по информатике — от 30 000 до 72 000 рублей.