В Красноярском крае нет дефицита педагогов

С мая по июль 2024 года в Красноярском крае было открыто 55 вакансий для преподавателей и учителей в школах, включая онлайн-школы. 15% из них предлагают удаленную занятость, еще 13% — гибкую занятость. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на преподавателей вырос на 4%.