Три омских трамвая изменили схемы движения из-за подтопления путей

Три омских трамвая временно следуют по измененным маршрутам из-за высокого уровня воды на путях после дождя. Речь идет о маршрутах № 4, № 7 и № 8. Об этом сообщили в дептрансе.
Трамвайный маршрут № 7 в сторону Амурского поселка следует только до остановки «Долгирева». Маршруты № 4 и № 8 едут до остановки «Котельникова» через ПО «Полет».
«Для устранения последствий дождя вызваны профильные службы. Приносим извинения за временные неудобства!» — говорится в сообщении дептранса.
Напомним, трамвай № 9 не работает более месяца из-за подтопления путей на 3-м Разъезде. Когда движение будет возобновлено, пока не сообщается.