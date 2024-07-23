Пассажиры задержанного авиарейса из Перми в Анталью обратились в прокуратуру

По данным издания 59.ru, пассажиров этого рейса не заселили в гостиницу, поскольку у них не было паспортов РФ, и некоторым людям пришлось ждать вылет несколько часов в зоне ожидания аэропорта. Некоторые пассажиры задержанного рейса рассказали изданию, что им не предоставили горячее питание.