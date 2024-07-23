Пассажиры задержанного авиарейса из Перми в Анталью обратились в прокуратуру

«В результате работы мобильной приемной выявлена информация о нарушении прав пяти пассажиров. От пассажиров поступили обращения ненадлежащем качестве оказанных услуг. Уральская транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 22 июля в пермском аэропорту на несколько часов задержали вылет самолета «Уральских авиалиний» до Антальи.
Причиной задержки называлось позднее прибытие воздушного судна. Самолет должен был вылететь в Турцию в 3:40, но в итоге отправился лищь в 14:05.
По данным издания 59.ru, пассажиров этого рейса не заселили в гостиницу, поскольку у них не было паспортов РФ, и некоторым людям пришлось ждать вылет несколько часов в зоне ожидания аэропорта. Некоторые пассажиры задержанного рейса рассказали изданию, что им не предоставили горячее питание.
При этом никаких предупреждений о задержке вылета, по словам пассажиров, от перевозчика не было.