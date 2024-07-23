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Грозы и сильные дожди прогнозируются сегодня в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и сильные дожди прогнозируются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, а на западе республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность.

Местами, а утром и днем по Брестской и Гродненской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем по западу местами ожидаются сильные дожди.

В утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, днем умеренный, при грозах порывистый, утром и днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха прогреется до плюс 23−29 градусов.