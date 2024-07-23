Грозы и сильные дожди прогнозируются сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, а на западе республики скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность.
Местами, а утром и днем по Брестской и Гродненской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем по западу местами ожидаются сильные дожди.
В утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, днем умеренный, при грозах порывистый, утром и днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха прогреется до плюс 23−29 градусов.