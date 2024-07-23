Десятки воздушных змеев запустят над Новосибирском

Во время фестиваля состоится мастер-класс по изготовлению самодельного воздушного змея из бытовых материалов, для участия в нем необходимо зарегистрироваться заранее на месте проведения фестиваля. После этого всем участникам расскажут, как правильно запускать змея. В 18:30 состоятся конкурсные полеты змеев всех видов, по итогам жюри выберет двух лучших.