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Десятки воздушных змеев запустят над Новосибирском

Возле планетария состоится Фестиваль воздушных змеев 27 июля.

Источник: соцсети

В Новосибирске 27 июля состоится Летний астрономический пикник — 2024. Он пройдет в парке Большого новосибирского планетария. Начало в 16:00, вход свободный для всех желающих. Об этом сообщается в официальной встрече ВК «Летний астрономический пикник».

Фестиваль воздушных змеев станет главным событием астрономического пикника. В небо запустят десятки ярких воздушных змеев. Присоединиться к массовому запуску сможет любой желающий.

Во время фестиваля состоится мастер-класс по изготовлению самодельного воздушного змея из бытовых материалов, для участия в нем необходимо зарегистрироваться заранее на месте проведения фестиваля. После этого всем участникам расскажут, как правильно запускать змея. В 18:30 состоятся конкурсные полеты змеев всех видов, по итогам жюри выберет двух лучших.

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