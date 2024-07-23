Полиция проверила 260 иностранцев на соблюдение режима пребывания в Иркутске

На торговых точках Иркутска постоянно проводится проверка иностранных граждан. Правоохранители выявляют и пресекают людей, которые нарушают режим пребывания в стране. Всего было проверено 260 иностранцев. 36 из них не соблюдают правила миграционного законодательства. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.
20 человек было привлечено к административной ответственности. Трое из них дали ложную информацию при осуществлении миграционного режима. Остальные 17 нарушили порядок выбора места пребывания или жительства.
— Постановлениями Кировского районного суда г. Иркутска 14 человек выдворены за пределы РФ с помещением в Центр временного содержания иностранцев, — сообщают в пресс-службе.
Также были составлены административные протоколы на двух несовершеннолетних. За нарушение режима пребывания на территории России и за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэра Баяндаевского района подозревают в мошенничестве.