Полиция проверила 260 иностранцев на соблюдение режима пребывания в Иркутске

На торговых точках Иркутска постоянно проводится проверка иностранных граждан. Правоохранители выявляют и пресекают людей, которые нарушают режим пребывания в стране. Всего было проверено 260 иностранцев. 36 из них не соблюдают правила миграционного законодательства. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по Иркутской области.