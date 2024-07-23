Сергей Шелест сообщил о запуске еженедельных горячих линий с ответами на вопросы омичей

Горячие линии с участием профильных чиновников будут проходить в течение рабочей недели в редакции газеты «Вечерний Омск». Омичи смогут получить ответы на вопросы по таким темам, как отключение воды, вывоз мусора, освещение, строительство и ремонт дорог, подготовка к предстоящей зиме.