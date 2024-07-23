Сергей Шелест сообщил о запуске еженедельных горячих линий с ответами на вопросы омичей

Омичи теперь смогут задать чиновникам интересующие их вопросы, которые касаются различных сфер жизни города — от ЖКХ до строительства и ремонта дорог. Горячие линии будут проводиться еженедельно. Каждая неделя — новая тема.
Горячие линии с участием профильных чиновников будут проходить в течение рабочей недели в редакции газеты «Вечерний Омск». Омичи смогут получить ответы на вопросы по таким темам, как отключение воды, вывоз мусора, освещение, строительство и ремонт дорог, подготовка к предстоящей зиме.
Темой первой горячей линии, которая пройдет сегодня, станет «Ремонт, строительство и реконструкция дорог в городе Омске».
«Начинаем сегодня с темы “Ремонт, строительство и реконструкция дорог в городе Омске”. В редакции “Вечерки” ваших вопросов ждут исполняющий обязанности директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Александрович Глебов и исполняющий обязанности директора департамента строительства Михаил Евгеньевич Сизов», — сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Звонки от горожан принимаются с 10:00 до 11:00 часов по телефону: 8 (3812) 66−77−21. Уже завтра омичи смогут задать свои вопросы представителям регионального оператору по обращению с ТКО — «Магнит».