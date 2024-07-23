В Нижнем Новгороде появился памятник Борису Видяеву

Борис Видяев трудился на заводе более сорока лет, занимая должность гендиректора в период с 1986-го по 1994 год, и внес весомый вклад в развитие отечественной автомобильной промышленности. Благодаря его усилиям в 90-е годы Горьковский автозавод вывел на рынок знаменитый автомобиль «Газель».