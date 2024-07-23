Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде появился памятник Борису Видяеву

Его называют «народным» директором ГАЗа.

В Автозаводском районе открыли памятник легендарному руководителю Горьковского автомобильного завода Борису Видяеву. Скульптура установлена в сквере имени Бориса Видяева по инициативе завода ГАЗ в рамках программы «Новый социальный вектор».

Автор памятника — нижегородский скульптор Алексей Щитов. В своей работе он учитывал мнение ближайших родственников Бориса Видяева, пожелания рабочих советов завода, руководства Автозаводского района, ветеранских и общественных организаций.

Борис Видяев трудился на заводе более сорока лет, занимая должность гендиректора в период с 1986-го по 1994 год, и внес весомый вклад в развитие отечественной автомобильной промышленности. Благодаря его усилиям в 90-е годы Горьковский автозавод вывел на рынок знаменитый автомобиль «Газель».

Имя Бориса Видяева носят улица и сквер в Автозаводском районе.

монументы