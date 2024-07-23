Дональд — да: скандальный фильм о Трампе выйдет в России

Но — не все. Два дистрибьютора еще в начале июня неофициально подтвердили «Известиям», что переговоры начались в Каннах и всё же ведутся. Более того, на рынке говорили — вся ситуация с тем, что в США от фильма все крупные студии шарахаются, как Трамп от больного Кона, российским игрокам только на руку. Потому что цена на фильм может снизиться. Один источник даже предположил, что она может колебаться от $300 тыс. до $500 тыс. (другие источники сообщили, что вряд ли она опустится ниже миллиона), что для релиза такого уровня очень даже привлекательно. Впрочем, говорил нам тот же источник, всё равно нельзя ведь выпустить эту картину у нас, как бы ни был интересен Трамп российской аудитории.