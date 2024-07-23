Дональд — да: скандальный фильм о Трампе выйдет в России

Конкурсант Каннского кинофестиваля и один из самых громких участников смотра — «Ученик» официально появится в российских кинотеатрах 24 октября, за две недели до президентских выборов в США. Его за океаном уже называют фильмом, «которого боится вся Америка», и никто не верил, что релиз картины в России вообще возможен. После двух месяцев переговоров стало известно, что хит всё же куплен для проката и что за него боролись как минимум два крупных игрока отечественной киноиндустрии.
«Боится ли Голливуд выпустить это кино?» — с таким заголовком 31 мая вышла статья в самом влиятельном киноиздании мира Variety. В статье говорилось о том, что спустя две недели после громкой премьеры на Каннском кинофестивале у биографической драмы Али Аббаси «Ученик» до сих пор нет дистрибьютора в США. И это несмотря на то, что тема у фильма самая актуальная: в нем рассказывается о первых годах бизнес-карьеры Дональда Трампа, бывшего президента США и главного кандидата от республиканцев на предстоящих выборах. Блестяще стилизованная под кино 1970-х картина еще и разыграна безупречно, Себастиана Стэна сегодня называют среди главных претендентов на ближайший «Оскар» за роль Трампа.
Есть, правда, один нюанс: чтобы выдвинуть Стэна на «Оскар», нужно, чтобы фильм вышел в национальный прокат. А с этим, заявлял Variety, у «Ученика» большие проблемы. Все ключевые дистрибьюторы США, вроде Sony или Disney, а также все связанные с ними более мелкие прокатчики отказались купить права. Источники Variety предполагали, что они боятся мести Трампа в случае, если он победит в президентской гонке. Кроме того, они будто бы опасались, что многое в фильме оттолкнет существенную часть зрителей и станет красной тряпкой для хейтеров. Затрудняло положение и то, что миллиардер и друг Трампа Дэн Снайдер должен был лично утверждать каждую сделку, а ему фильм, мягко говоря, не очень понравился. А потом еще адвокаты самого Трампа стали бороться против картины, называя ее мусором и чистым вымыслом.
Фильм избегает черных и белых красок. Мы знакомимся с молодым Трампом в момент, когда он очень хочет помочь своему отцу выпутаться из серьезных неприятностей с минюстом США и знакомится с печально известным Роем Коном. Кон — крупная фигура эпохи «охоты на ведьм», юрист, который не чурался никаких средств для достижения своих целей, от его пальцев ниточки тянулись во все кабинеты Америки, у него был компромат на каждого. Кон не просто соглашается помочь Трампу — он делает ставку на молодого амбициозного харизматика, помогает ему строить его империю. Шантажом, подкупом и другими эффективными способами Трамп с помощью Кона строит свою империю, получая дивиденды за сделку с дьяволом. Естественно, ученик перерастает учителя, предает его, и когда Рон умирает от СПИДа, Трамп брезгливо прячется от него, словно от прокаженного.
В фильме есть много такого, что бросает тень на прошлое американского экс-президента. Вечеринки в злачных местах, наркотики, оргии, есть даже сцена изнасилования Трампом его жены Иваны — она основана на ее воспоминаниях и ничем больше не подтверждена. Вместе с тем Трамп показан действительно очень ярким лидером, талантливым, умным, умеющим признавать свои ошибки. А Кон, порождение ада поначалу, к финалу вызывает симпатию и сочувствие. Поэтому в США фильм бесит и сторонников, и противников Трампа.
— Стратегия демократов заключается в двух вещах, — объяснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и лектор российского общества «Знание» Константин Блохин. — Первая — это дискредитировать Трампа и попытаться выставить его «кремлевским агентом». И второй элемент, который скорее дополняет первый, заключается в попытке утопить его в различных судебных разбирательствах, чтобы он к этой избирательной кампании пришел максимально истощенным. Чтобы он не на ней концентрировался, а на отмахивании от всех этих разбирательств. Я думаю, что эти две линии в стратегии демократов будут либо чередоваться, либо одновременно присутствовать.
Пока в штатах кипели страсти вокруг фильма, который мало кто видел, другие страны очень живо интересовались «Учеником». К концу мая было известно о том, что фильм куплен для проката во Франции, Испании, Италии, Германии, Скандинавии, Бенилюксе, Греции, Португалии, ряде стран Восточной Европы и Латинской Америки, Японии, Израиле и Австралии с Новой Зеландией. Причем некоторые сделки были заключены еще до фестиваля. К концу июня даже в США отважились приобрести картину — она досталась компании Briarcliff Entertainment, ее глава Том Ортенберг, в частности, занимался 20 лет назад прокатом скандальной картины «Фаренгейт 9/11»: она прямо обвиняла Джорджа Буша в трагедии 11 сентября и связях с террористами и тоже выходила в разгар президентской гонки. Кстати, ни на что не повлияла, Буш опять победил, хотя «Фаренгейт» до сих пор остается самым кассовым документальным фильмом в истории.
Российские прокатчики во время Каннского кинофестиваля интересовались «Учеником», но нельзя назвать это ажиотажем. Во-первых, было понятно, что если ее приобретет крупный американский дистрибьютор, то это автоматически закроет ей путь на российский рынок. Во-вторых, источники в прокатных компаниях рассказали «Известиям», что якобы некие эксперты посмотрели картину и сообщили прокатчикам, что она не сможет получить прокатное удостоверение. В итоге те, кто мог купить фильм, отказались от этой идеи.
Но — не все. Два дистрибьютора еще в начале июня неофициально подтвердили «Известиям», что переговоры начались в Каннах и всё же ведутся. Более того, на рынке говорили — вся ситуация с тем, что в США от фильма все крупные студии шарахаются, как Трамп от больного Кона, российским игрокам только на руку. Потому что цена на фильм может снизиться. Один источник даже предположил, что она может колебаться от $300 тыс. до $500 тыс. (другие источники сообщили, что вряд ли она опустится ниже миллиона), что для релиза такого уровня очень даже привлекательно. Впрочем, говорил нам тот же источник, всё равно нельзя ведь выпустить эту картину у нас, как бы ни был интересен Трамп российской аудитории.
С тех пор прошло два месяца, и только сейчас «Известия» получили подтверждение от компании Arna Media. Она приобрела фильм о Трампе, и компания «Атмосфера кино» выпустит его в России 24 октября — вскоре после релиза в крупных европейских странах. Это тот же прокатчик, который только недавно выпускал у нас «Падение империи» Алекса Гарленда про гражданскую войну в альтернативных США. Читайте здесь интервью с режиссером, которое «Известия» записали к выходу картины. Но понятно, что «Ученик» — контент совсем другого уровня, куда более острый, громкий и провокационный.
— «Ученик» — это прежде всего большое кино, — рассказала «Известиям» глава компании Arna Media Надежда Мотина. — Кино про человека, умеющего делать шоу. Будь то разногласия с женой или выстрел снайпера, который буквально секунду назад едва не разнес ему голову. А хорошее шоу — это именно то, что делает из отличного кино событие.
Фильм для проката будет дублирован на русский язык, хотя участие звезд картины в промо-кампании в России «Известиям» пока не подтвердили. Но в том, что российская аудитория как никакая другая заинтересуется этой лентой, сомневаться не приходится. Хотя бы потому, что в США всё, о чем рассказывается в «Ученике», давно и хорошо известно и неоднократно становилось темой для сатирических телешоу и памфлетов. Поэтому там фильм интересен именно как интерпретация, и традиционно анти-трамповский «Оскар» обязательно его поддержит. А вот у нас о бурной молодости Трампа знают не все, так что и спрос с «Ученика» будет особый.