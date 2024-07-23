«Парад, концерты и мастер-классы»: как отметят День ВМФ в Балтийске

Власти Балтийска опубликовали программу Дня военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июля. Тогда же отметят День города.
Для праздничных мероприятий организуют семь площадок. Парад войск начнётся в 8:40 на площади Балтийской славы. Там же пройдёт выставка военной техники и концерт симфонического оркестра.
В этот день мероприятия также пройдут у гавани, в парке Головко, на площадке у ДОФа и на стадионе «Балтиец». Для жителей и гостей города организуют активности в сквере у библиотеки на улице Сенявина и в кинозале Культурно-молодёжного центра.
Программа Дня ВМФ
Площадь Балтийской славы
8:40—9:30— парад войск Балтийского флота; 10:00—17:00— выставка вооружения, военной техники и кораблей; 12:00—12:20— торжественная церемония чествования жителей города; 12:20—15:00— концерт коллективов КМЦ и «Мы славим Город с именем моря!». Анимация для детей; 15:00—16:00— Концерт Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана.
Гавань ПРС
10:00—12:00— театрализованное представление «Виват Военно-Морскому флоту России!». Водный Военно-спортивный праздник.
Парк имени Головко
12:00—13:00— концертная программа Дома детского творчества.
Площадка у ДОФа на улице Красной Армии
12:00—13:00— концертная программа Детской школы искусств имени Баха. Мастер-класс «Прогулки по городу».
Стадион «Балтиец» на улице Чехова
12:00—14:00— спортивные мероприятия для детей; 15:00—20:00— батуты, развлекательная программа.
Сквер у библиотеки на улице Сенявина
12:00—14:00— литературно-игровая программа «Любимый город мой у моря».
Кинозал Культурно-Молодёжного Центра
16:00—20:00— кинопоказы фильма «В потоке трех стихий» (вход — 100 рублей).
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