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«Парад, концерты и мастер-классы»: как отметят День ВМФ в Балтийске

Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июля.

Власти Балтийска опубликовали программу Дня военно-морского флота. Праздничные мероприятия пройдут в воскресенье, 28 июля. Тогда же отметят День города.

Для праздничных мероприятий организуют семь площадок. Парад войск начнётся в 8:40 на площади Балтийской славы. Там же пройдёт выставка военной техники и концерт симфонического оркестра.

В этот день мероприятия также пройдут у гавани, в парке Головко, на площадке у ДОФа и на стадионе «Балтиец». Для жителей и гостей города организуют активности в сквере у библиотеки на улице Сенявина и в кинозале Культурно-молодёжного центра.

Программа Дня ВМФ

Площадь Балтийской славы

  • 8:40—9:30 — парад войск Балтийского флота;
  • 10:00—17:00 — выставка вооружения, военной техники и кораблей;
  • 12:00—12:20 — торжественная церемония чествования жителей города;
  • 12:20—15:00 — концерт коллективов КМЦ и «Мы славим Город с именем моря!». Анимация для детей;
  • 15:00—16:00 — Концерт Калининградского симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана.

Гавань ПРС

  • 10:00—12:00 — театрализованное представление «Виват Военно-Морскому флоту России!». Водный Военно-спортивный праздник.

Парк имени Головко

  • 12:00—13:00 — концертная программа Дома детского творчества.

Площадка у ДОФа на улице Красной Армии

  • 12:00—13:00 — концертная программа Детской школы искусств имени Баха. Мастер-класс «Прогулки по городу».

Стадион «Балтиец» на улице Чехова

  • 12:00—14:00 — спортивные мероприятия для детей;
  • 15:00—20:00 — батуты, развлекательная программа.

Сквер у библиотеки на улице Сенявина

  • 12:00—14:00 — литературно-игровая программа «Любимый город мой у моря».

Кинозал Культурно-Молодёжного Центра

  • 16:00—20:00 — кинопоказы фильма «В потоке трех стихий» (вход — 100 рублей).

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