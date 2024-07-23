«Парад, концерты и мастер-классы»: как отметят День ВМФ в Балтийске

В этот день мероприятия также пройдут у гавани, в парке Головко, на площадке у ДОФа и на стадионе «Балтиец». Для жителей и гостей города организуют активности в сквере у библиотеки на улице Сенявина и в кинозале Культурно-молодёжного центра.