Опять «жёлтый код» из-за жары, а кондиционер или вентилятор не включить: Жители нескольких районов Кишинёва останутся без света — публикуем адреса

Поставщик сообщил о запланированных на сегодня перерывах в поставках электроэнергии.
Ботаника:
— А. Негру-Водэ, 107−117, 164, 172−188, 188A, 188G, 192−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Д. Бэчоюлуй, 171, 180−196, 279, 285, 287−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325/327, 327V, 331, 331/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 176, 190, 196, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−9, 2−8, 8/1, 12−14, 14/1, 14/10, 14/12, 13−19, 19B, 16/2, 9999 — с 09:10 до 17:00.
— Косашилор, 3/1, Леушень, 1−11, 2−16 — с 12:00 до 17:00.
Буюканы:
— М. Витязул, 18−20, 20/3, 29 — с 08:00 до 19:00.
Центр:
— Колумна, 171 — с 08:00 до 19:00.
Рышкановка:
— пер. Студенческий, 2/4 — с 09:00 до 17:00.
— Московский пр-т, 7/2 — с 09:00 до 16:00.
— Петрикань, 84−86, Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58A — с 08:00 до 19:00.