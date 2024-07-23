Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько в Петербург приезжает гостей?

По прогнозу, к концу этого года прирост путешественников составит 10−15% по сравнению с прошлым годом — тогда мегаполис принял 9,5 млн туристов, среди которых 500 тысяч приехали из других государств.

Кажется, что на улицах всё больше появляется туристов. Это моё личное ощущение, или действительно количество приезжих растёт?

За первое полугодие в Петербург приехали 4,5 млн туристов, и, по прогнозу, к концу года прирост путешественников составит 10−15% по сравнению с прошлым годом — тогда мегаполис принял 9,5 млн туристов, среди которых 500 тысяч приехали из других государств.

Многие гости города приезжают не в первый раз. Как отмечают в комитете по туризму, туристам недостаточно увидеть классические достопримечательности, типа Эрмитажа или Мариинского театра, им нужны новые впечатления и эмоции.

«Эрмитаж и Царское Село — это наши жемчужины, но стоит показывать и новые объекты, которые также рассказывают об истории развития Северной столицы, — говорит врио председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. — Это мы делаем в проекте “Новая туристская география”, куда входит свыше 220 пространств, которые позволяют не только местным жителям комфортно проводить время, но и привлекают туристов, уже неоднократно посещавших Петербург. Это как сериал — ты вновь и вновь приезжаешь в Петербург и снимаешь уже новое кино, с новых точек, с новыми видами».

Так, гастрономический туризм показал прирост в 26%. Также туристов привлекает событийный туризм: фестивали ледоколов, цветов, духовых оркестров, огня, «Чудо света», «Алые паруса» и многие другие.

туризм и отдых