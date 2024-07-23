Сколько в Петербург приезжает гостей?

«Эрмитаж и Царское Село — это наши жемчужины, но стоит показывать и новые объекты, которые также рассказывают об истории развития Северной столицы, — говорит врио председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. — Это мы делаем в проекте “Новая туристская география”, куда входит свыше 220 пространств, которые позволяют не только местным жителям комфортно проводить время, но и привлекают туристов, уже неоднократно посещавших Петербург. Это как сериал — ты вновь и вновь приезжаешь в Петербург и снимаешь уже новое кино, с новых точек, с новыми видами».