Сколько в Петербург приезжает гостей?

Кажется, что на улицах всё больше появляется туристов. Это моё личное ощущение, или действительно количество приезжих растёт?
За первое полугодие в Петербург приехали 4,5 млн туристов, и, по прогнозу, к концу года прирост путешественников составит 10−15% по сравнению с прошлым годом — тогда мегаполис принял 9,5 млн туристов, среди которых 500 тысяч приехали из других государств.
Многие гости города приезжают не в первый раз. Как отмечают в комитете по туризму, туристам недостаточно увидеть классические достопримечательности, типа Эрмитажа или Мариинского театра, им нужны новые впечатления и эмоции.
«Эрмитаж и Царское Село — это наши жемчужины, но стоит показывать и новые объекты, которые также рассказывают об истории развития Северной столицы, — говорит врио председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. — Это мы делаем в проекте “Новая туристская география”, куда входит свыше 220 пространств, которые позволяют не только местным жителям комфортно проводить время, но и привлекают туристов, уже неоднократно посещавших Петербург. Это как сериал — ты вновь и вновь приезжаешь в Петербург и снимаешь уже новое кино, с новых точек, с новыми видами».
Так, гастрономический туризм показал прирост в 26%. Также туристов привлекает событийный туризм: фестивали ледоколов, цветов, духовых оркестров, огня, «Чудо света», «Алые паруса» и многие другие.