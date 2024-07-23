Потепление надвигается на Свердловскую область

— 23 июля продолжится адвекция умерненно-холодной воздушной массы на территорию Свердловской области. Фронтальная облачность отступит на Южный Урал, в результате прояснения начнутся и в южных районах области. Как следствие, здесь дневной прогрев будет ощутимее, чем 22 июля, — пояснил синоптик в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».