Потепление надвигается на Свердловскую область

Синоптик Алексей Пулин заявил, что Свердловскую область ждет кратковременное потепление. Днем 23 июля воздух прогреется ощутимо сильнее, чем ранее.
— 23 июля продолжится адвекция умерненно-холодной воздушной массы на территорию Свердловской области. Фронтальная облачность отступит на Южный Урал, в результате прояснения начнутся и в южных районах области. Как следствие, здесь дневной прогрев будет ощутимее, чем 22 июля, — пояснил синоптик в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
На данный момент антициклон занимает обширную территорию Арктики. Холодный воздух с северо-востока распространяется на Урал. С его приходом значительно не похолодает, однако будет облачно и дождливо.
Так, днем 23 июля воздух прогреется до +23 градусов. Однако уже на следующий день температура опустится до +18 градусов. 25 числа ожидается +17. С 26 по 27 июля похолодает до +14 градусов.