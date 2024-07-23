«Резиновый» Damas. В Чирчике задержали два минивэна, перевозивших пассажиров ненадлежащим образом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташобласти выявили сразу два случая с участием автомобилей Damas, водители которых нарушали правила перевозки людей, подвергая опасности жизни пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УБДД.