«Резиновый» Damas. В Чирчике задержали два минивэна, перевозивших пассажиров ненадлежащим образом

В одном случае водитель Damas вез сразу десять взрослых пассажиров в салоне. В другом случае водитель минивэна перевозил в машине мужчин без пассажирских мест в багажном отсеке.
Обоих нарушителей привлекли к ответственности.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташобласти выявили сразу два случая с участием автомобилей Damas, водители которых нарушали правила перевозки людей, подвергая опасности жизни пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УБДД.
В одном случае водитель Damas вез сразу десять взрослых пассажиров в салоне. В другом случае водитель минивэна перевозил в машине мужчин без пассажирских мест в багажном отсеке.
Обоих нарушителей привлекли к ответственности.