Выдано разрешение на строительство жилого комплекса с плейхабом в Сокольниках

«На востоке столицы построят жилой комплекс общей площадью около 94,5 тыс. кв. м, соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Объект возведут в районе Сокольники по адресу: ул. Гастелло, земельный участок 32. Это новый жилой проект девелопера, который профессионально работает на рынке офисной недвижимости Москвы. Комплекс будет состоять из трех разноэтажных корпусов, двух торгово-инфраструктурных зданий и отдельно стоящего детского сада. В проекте предусмотрено 763 квартиры площадью почти 46 тыс. кв. м. На подземном уровне обустроят двухуровневый паркинг на 398 машиномест и 394 кладовых. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на площадке», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.