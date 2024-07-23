Выдано разрешение на строительство жилого комплекса с плейхабом в Сокольниках

«На востоке столицы построят жилой комплекс общей площадью около 94,5 тыс. кв. м, соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Объект возведут в районе Сокольники по адресу: ул. Гастелло, земельный участок 32. Это новый жилой проект девелопера, который профессионально работает на рынке офисной недвижимости Москвы. Комплекс будет состоять из трех разноэтажных корпусов, двух торгово-инфраструктурных зданий и отдельно стоящего детского сада. В проекте предусмотрено 763 квартиры площадью почти 46 тыс. кв. м. На подземном уровне обустроят двухуровневый паркинг на 398 машиномест и 394 кладовых. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала строительных работ на площадке», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Глава ведомства отметил, что на прилегающей территории планируется разместить плейхаб, спортивную зону, а также места для прогулок и отдыха.
Также во входных группах жилых корпусов появятся холлы с лифтами, гостиная, комнаты матери и ребенка, лапомойки для домашних питомцев и зоны для временного хранения велосипедов и самокатов. Еще колясочные комнаты будут расположены на каждом этаже.
Кроме того, в двух торгово-инфраструктурных зданиях и на первых этажах жилых корпусов планируется разместить магазины, кафе, рестораны и фитнес-студию, а завершить строительные работы планируется до конца 2027 года.
В пресс-службе напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности жилых объектов, возводимых на территории столицы. «После того как мы получим от застройщика извещение о начале работ, инспекторы комитета составят индивидуальную программу проверок и организуют профилактические мероприятия. Жилой комплекс на ул. Гастелло будет находиться под надзором комитета на протяжении всего периода строительства», — добавил Слободчиков.
Как уточняется, к выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Так, по заданию комитета они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия материалов и конструкций требованиям проекта.